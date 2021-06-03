03 Haziran 2021, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberleri: Antalyaspor'da 4 ayrılık birden!

Antalyaspor'da 4 ayrılık birden!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'da başkan ; , , ve ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

ekiplerinden , , , ve ile yollarını ayırdı.

Çetin, ziyarette yaptığı açıklamada, yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu anlamda iç transferde birçok oyuncuyla sözleşme yenilediklerini ve yakın zamanda toplu imza töreni düzenleyeceklerini dile getiren Çetin, "Hocamızın istediği bütün futbolcular ile anlaştık. Lukas Podolski, Sidney Sam, Ersan Adem Gülüm ve Drole ile yollarımızı ayırdık. Kendilerine emeklerinden, takımlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör ile yollarına devam edeceklerini kaydeden Çetin, "Ersun Yanal ile uzun vadeli çalışmak istiyoruz. 3 yıllık kontratımız var." ifadelerini kullandı.



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