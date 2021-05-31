Antalyaspor'da 4 ayrılık birden! Lukas Podolski ve 3 futbolcu...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Lukas Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile yollarını ayırdı. | Son dakika transfer haberleri
Fraport TAV Antalyaspor'da yıldız futbolcu Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile yollar ayrıldı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda ise yönetim kurulu üyesi Aziz Çetin'in yeni başkan seçilmesi bekleniyor.
Fraport TAV Antalyaspor'da 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren 4 futbolcu, takımdan ayrıldı. Kırmızı beyazlılarda sözleşme süresi 31 Mayıs'ta sona eren Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile yollar ayrıldı. Kulübün sunduğu teklifi kabul eden Kudryashov, sözleşme imzalamak için süre istedi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yönetimin Veysel Sarı, Hakan Özmert, Eren Albayrak ile görüşmeleri devam ediyor.
BAŞKAN ADAYI AZİZ ÇETİN
Fraport TAV Antalyaspor'da Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini bırakmasının ardından yönetim kurulu üyeleri yapacağı toplantıda yeni başkanı belirleyecek. Yeni başkan 29 yönetim kurulu üyesi arasından seçilecek. Kulüp yönetiminde basın sözcülüğü görevini yürüten Aziz Çetin'in yeni başkan olması bekleniyor. Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini sürdürdüğü Antalyaspor Kulübü Derneği'nde de finansman temini ve bazı projelerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla 11 Haziran'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Toplantıda başkanlık seçimi de yapılacak.
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