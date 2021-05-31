31 Mayıs 2021, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da 4 ayrılık birden! Lukas Podolski ve 3 futbolcu...

Antalyaspor'da 4 ayrılık birden! Podolski ve...
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

ekiplerinden , , , ve ile yollarını ayırdı. | Son dakika transfer haberleri

'da yıldız futbolcu Podolski, , ve ile yollar ayrıldı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda ise yönetim kurulu üyesi 'in yeni başkan seçilmesi bekleniyor.

Fraport TAV 'da 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren 4 futbolcu, takımdan ayrıldı. Kırmızı beyazlılarda sözleşme süresi 31 Mayıs'ta sona eren Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile yollar ayrıldı. Kulübün sunduğu teklifi kabul eden Kudryashov, sözleşme imzalamak için süre istedi. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda yönetimin , , ile görüşmeleri devam ediyor.

BAŞKAN ADAYI AZİZ ÇETİN

Fraport TAV Antalyaspor'da 'ın başkanlık görevini bırakmasının ardından yönetim kurulu üyeleri yapacağı toplantıda yeni başkanı belirleyecek. Yeni başkan 29 yönetim kurulu üyesi arasından seçilecek. Kulüp yönetiminde basın sözcülüğü görevini yürüten Aziz Çetin'in yeni başkan olması bekleniyor. Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini sürdürdüğü Antalyaspor Kulübü Derneği'nde de finansman temini ve bazı projelerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla 11 Haziran'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Toplantıda başkanlık seçimi de yapılacak.

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