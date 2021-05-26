26 Mayıs 2021, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz görevinden istifa etti

Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti!
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

Kısa süre önce göreve gelen Başkanı , görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Mustafa Yılmaz, 'nde düzenlediği basın toplantısında başkanlık görevinden ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kulübü Başkanı görevini bırakacağını açıkladı.

Yılmaz, kulübün 'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, eski yönetimin istifa etmesinin ardından 'da seferberlik ilan ettiklerini, kulübü sahipsiz bırakmamak için sorumluluk aldıklarını söyledi.

Başkanlık sürecinde yönetim kurulu üyeleriyle üç aydır hem maddi hem de manevi olarak fayda sağlamaya çalıştıklarını aktaran Yılmaz, kulübe gelir getirecek projeler yapmak için danışma kurulu oluşturduklarını anımsattı.

'nda finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarına değinen Yılmaz, "Final karşılaşmasından 2 gün önce Başkanı ile iki defa telefonla görüştüm. 'Devletin aldığı her türlü kararın sonuna kadar arkasındayız ancak eşitlik ilkesini istiyoruz. İki takım taraftarı da aynı sayıda olsun. Ne bizden ne de 'tan fazla taraftarı olmasın' dedim. Maçın ortalarına doğru 5 bine yakın Beşiktaşlı taraftar vardı. Bizim biletli 300 taraftarın alınmasına izin vermedikleri için Antalyaspor'un başkanı olarak hakkımızı arama istedim. Sitemim bu yüzden." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Sosyal medyada istifa ettiğinize yönelik paylaşımlar var. İstifa ettiniz mi?" sorusuna, "Evet. Görevi bırakacağım. Sağlık sorunları da var. Ben bu kulübe her şeyimi verdim. Benim soy adım Yılmaz. Hayatım boyunca hiçbir şeyden yılmadım. Sağlıktan dolayı bırakıyorum. Dün gece tansiyonum 18 dereceydi." karşılığını verdi.

Antalyasporla ilgili hayallerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini anlatan Yılmaz, "Başkan olmadan önce nasıl elimden geldiğince Antalyaspor'un her konusuyla alakalı faydalı olmaya çalışıyorsam bundan sonra arkadaşlarımın başarılı olması için elimden ne geliyorsa maddi manevi kulübün emrindeyim." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun göreve devam edeceğini belirten Yılmaz, "Arkadaşlarımız toplantı yapacak ve içlerinden birisi başkan olacak. Bu arkadaşımın arkasında olacağız. Kulübün sahipsiz kalacağı endişem yok." dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyaspor'dan Özdemir'e istifa çağrısı! Antalyaspor'dan Özdemir'e istifa çağrısı!
İşte dev finalin özeti! İşte dev finalin özeti!
Kupa töreninde Premier Lig'i andıran o anlar! Kupa töreninde Premier Lig'i andıran o anlar!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör