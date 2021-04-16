16 Nisan 2021, Cuma
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İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA;
Ç. Rizespor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda 1 antrenörümüz ve 2 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımız ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.
Antalyaspor'da Rizespor maçı öncesi 3 corona virüsü vakasına rastlandı!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Rizespor maçı öncesi 3 corona virüsü vakasına rastlandığı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek Antalyaspor'da 3 corona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA;
Ç. Rizespor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda 1 antrenörümüz ve 2 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımız ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.
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