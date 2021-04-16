16 Nisan 2021, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Rizespor maçı öncesi 3 corona virüsü vakasına rastlandı!

Resmi açıklama geldi! 3 corona vakası...
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'da maçı öncesi 3 corona virüsü vakasına rastlandığı açıklandı.

Spor Toto 'in 35. haftasında ile karşı karşıya gelecek 'da 3 corona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA;

Ç. Rizespor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda 1 antrenörümüz ve 2 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımız ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Süper Lig ekibine corona şoku! Süper Lig ekibine corona şoku!
Antalyaspor'dan kritik galibiyet! Antalyaspor'dan kritik galibiyet!
Antalyaspor'da corona vakası! Antalyaspor'da corona vakası!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör