10 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Antalyaspor'da 2 isim corona virüsüne yakalandı!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor'a konuk olacak FTA Antalyaspor'da yapılan Covid-19 testleri sonucu 2 kişide pozitif vakaya rastlandı. İşte ayrıntılar.. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de Kayserispor'la karşılaşacak Antalyaspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada iki ismin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İşte Akdeniz ekibinden yapılan açıklama:
"FTA Antalyasporumuzda yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda 1 yöneticimiz ve U19 takımımızdan 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Yöneticimiz ve futbolcumuz ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır."
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ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
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