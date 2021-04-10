10 Nisan 2021, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Antalyaspor'da 2 isim corona virüsüne yakalandı!

Antalyaspor'da corona vakası!
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

'in 34. haftasında 'a konuk olacak 'da yapılan Covid-19 testleri sonucu 2 kişide pozitif vakaya rastlandı. İşte ayrıntılar.. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 'la karşılaşacak Antalyaspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada iki ismin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşte Akdeniz ekibinden yapılan açıklama:

"FTA Antalyasporumuzda yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda 1 yöneticimiz ve U19 takımımızdan 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Yöneticimiz ve futbolcumuz ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır."

Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği'nde 1 futbolcu corona virüsüne yakalandı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
34. haftanın hakemleri belli oldu! 34. haftanın hakemleri belli oldu!
Antalyaspor'a Nuri Şahin döndü! Hakan Özmert... Antalyaspor'a Nuri Şahin döndü! Hakan Özmert...
Derbi tarihi belli oldu! İşte 5 haftanın maç programı... Derbi tarihi belli oldu! İşte 5 haftanın maç programı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör