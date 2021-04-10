Son dakika spor haberi: Antalyaspor'da 2 isim corona virüsüne yakalandı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor'a konuk olacak FTA Antalyaspor'da yapılan Covid-19 testleri sonucu 2 kişide pozitif vakaya rastlandı. İşte ayrıntılar.. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de Kayserispor'la karşılaşacak Antalyaspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada iki ismin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşte Akdeniz ekibinden yapılan açıklama:

"FTA Antalyasporumuzda yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda 1 yöneticimiz ve U19 takımımızdan 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Yöneticimiz ve futbolcumuz ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır."

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