09 Nisan 2021, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Antalyaspor'a Nuri Şahin'den iyi haber geldi! Hakan Özmert'in durumu belirsiz...

Antalyaspor'a Nuri Şahin döndü! Hakan Özmert...
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

Spor Toto ekiplerinden 'da, kart cezası sona eren kadroya geri döndü. Antrenmanlara başlayan Hakan Özmert'in ise son durumu maç saatinde belli olacak. İşte detaylar...

'da kart cezasını tamamlayan kadroya geri dönerken, sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan Hakan Özmert'in durumunun ise maç saatine kadar netlik kazanacağı bildirildi.

'in son iki haftasında deplasmanda 'ne 1-0, sahasında da 'a 4-2 kaybeden FT , yeni bir çıkış arıyor. Ligde 39 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, hafta sonu deplasmanda HK ile karşılaşacak. Antalyaspor, pazar günü saat 16.00'da 'ndaki oynanacak karşılaşmadan puan ya da puanlar hedefliyor.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yönetiminde günde çift idmanla zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da, tüm hesaplar puan üzerine yapılıyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları devam eden , ve 'ün Kayserispor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Bugün antrenmana çıkması beklenen deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Özmert'in durumunun ise maç saatinde belli olacağı belirtildi. Kart cezasını tamamlayan Nuri Şahin ise takımdaki yerini alacak. Sınırda olan Amilton ve 'ın sarı kart görmeleri halinde bir sonraki haftada cezalı duruma düşecek.

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