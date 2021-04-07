Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek namağlup serisini 10 maça çıkardı.



Konuk takımın gollerini; Tyler Boyd (2), Yatabare, Erdoğan kaydetti.



Ev sahibi takımın golleri ise, Fredy'den geldi.



Bu sonucun ardından Sivasspor 44 puana yükselirken, Antalyaspor 39 puanda kaldı.

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