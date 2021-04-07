07 Nisan 2021, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor 2-4 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan Sivasspor!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 33. haftasında deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti.

'in 33. haftasında deplasmanda 'u 4-2 mağlup ederek namağlup serisini 10 maça çıkardı.

Konuk takımın gollerini; (2), , Erdoğan kaydetti.

Ev sahibi takımın golleri ise, 'den geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 44 puana yükselirken, Antalyaspor 39 puanda kaldı.

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