07 Nisan 2021, Çarşamba
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek namağlup serisini 10 maça çıkardı.
Antalyaspor 2-4 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek namağlup serisini 10 maça çıkardı.
Konuk takımın gollerini; Tyler Boyd (2), Yatabare, Erdoğan kaydetti.
Ev sahibi takımın golleri ise, Fredy'den geldi.
Bu sonucun ardından Sivasspor 44 puana yükselirken, Antalyaspor 39 puanda kaldı.
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