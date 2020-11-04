Antalyaspor'da Abdullah Avcı defteri kapandı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da basın sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadığını açıkladı.
Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, yollarını ayırdıkları Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile görüştüklerini hatırlattı.
Avcı ile görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine gündemlerindeki diğer teknik adamları değerlendirmeye başladıklarını belirten Süğlün, "Abdullah Avcı ile anlaşma sağlayamadık. Şu anda alternatifleri değerlendiriyoruz. Milli maç arasında yeni hocamızla anlaşmış oluruz, diye düşünüyoruz. Kasımpaşa maçına kadar da Tamer hocanın yardımcılarıyla maçlara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor Kulübü, 29 Ekim'de, teknik direktör Tuna ile kulüp stratejilerinde yaşanan "fikir ayrılıkları" nedeniyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.
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