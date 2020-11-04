04 Kasım 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Abdullah Avcı defteri kapandı

Antalyaspor'da Abdullah Avcı defteri kapandı
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

ekiplerinden 'da basın sözcüsü , teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Basın Sözcüsü , AA muhabirine, yollarını ayırdıkları 'dan boşalan teknik direktörlük görevi için ile görüştüklerini hatırlattı.

Avcı ile görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine gündemlerindeki diğer teknik adamları değerlendirmeye başladıklarını belirten Süğlün, "Abdullah Avcı ile anlaşma sağlayamadık. Şu anda alternatifleri değerlendiriyoruz. Milli maç arasında yeni hocamızla anlaşmış oluruz, diye düşünüyoruz. maçına kadar da Tamer hocanın yardımcılarıyla maçlara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Kulübü, 29 Ekim'de, teknik direktör Tuna ile kulüp stratejilerinde yaşanan "fikir ayrılıkları" nedeniyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.


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