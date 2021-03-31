31 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Antalyaspor'dan Gökdeniz Bayrakdar açıklaması! Sahalara ne zaman dönecek?
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar, Ümit Milli Takım'ımızın formasıyla Sırbistan'a karşı forma giymiş ve bu maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Antalya ekibinden genç oyuncu için resmi açıklama geldi. Sahalara ne zaman dönecek? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, Gökdeniz Bayrakdar şoku yaşanıyor. Ümit Milli Takım'ımız formasıyla Sırbistan'a karşı forma giyen genç oyuncu, bu maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sakatlığının ardından ameliyat olan Gökdeniz'in son durumu belli oldu.
İşte Antalyaspor tarafından yapılan açıklama;
"Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar, klavikula fraktürü nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan futbolcumuzun 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi beklenmektedir..."
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