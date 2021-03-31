31 Mart 2021, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Antalyaspor'dan Gökdeniz Bayrakdar açıklaması! Sahalara ne zaman dönecek?

Antalyaspor'dan Gökdeniz açıklaması! Ne zaman dönecek?
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

ekiplerinden forması giyen , Ümit Milli Takım'ımızın formasıyla 'a karşı forma giymiş ve bu maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. ekibinden genç oyuncu için resmi açıklama geldi. Sahalara ne zaman dönecek? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ekiplerinden 'da, şoku yaşanıyor. Ümit Milli Takım'ımız formasıyla 'a karşı forma giyen genç oyuncu, bu maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sakatlığının ardından ameliyat olan Gökdeniz'in son durumu belli oldu.

İşte Antalyaspor tarafından yapılan açıklama;

"Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar, klavikula fraktürü nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan futbolcumuzun 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi beklenmektedir..."

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