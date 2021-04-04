04 Nisan 2021, Pazar

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü-Antalyaspor | CANLI

Ankaragücü-Antalyaspor | CANLI
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Spor Toto 'in 32. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Ankaragücü-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 32. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü ile Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, İbrahim, Endri, Geraldo, Alper, Saba, Börven

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Eren, Nuri, Hakan, Freddy, Sidney Sam, Amilton, Podolski



ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.



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