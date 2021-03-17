17 Mart 2021, Çarşamba
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GEÇEN SEZONUN KOPYASI OLDU!
Geçen sezonda da bu sezon olduğu gibi çeyrek finalde Sivasspor'u eleyen kırmızı- beyazlılar, aynı şekilde çeyrek finalde Galatasaray'ı turnuva dışına iten turuncuyeşillilerle kupa yarı finalinde karşılaşmıştı. Antalyaspor, Alanyaspor'a yarı final ilk maçında 1-0, ikinci karşılaşmada 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Alanyaspor tarihinde 2. kez yarı final heyecanını yaşarken, Antalyaspor ise 1999-2000'de G.Saray'a karşı oynadığı finalin ardından 21 yıl sonra tekrar bu başarıyı yaşamanın peşinde. (Fotomaç)
ANTALYASPOR-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar
İşte Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Antalyaspor-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Ziraat Türkiye Kupası’nda geçen sezon da yarı finalde karşılaşan ezeli rakipler, bugün 20.45’te Antalya’da kozlarını paylaşacak. A Spor’dan naklen yayınlanacak maçta Beşiktaş’ın finaldeki rakibi belli olacak.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün Antalya'da yaşanacak. Kentin Süper Lig'deki iki temsilcisi Antalyaspor ve Alanyaspor, kozlarını Antalya'da paylaşacak. A Spor'dan yayınlanacak, tek maç eleme usulüne göre oynanacak derbide üstünlük sağlayacak ekip adını finale yazdıracak. Süper Lig'de 3 gün önce Alanya'daki randevuyu, Alanyaspor 4-0'lık sonuçla kazanmıştı. Antalyaspor, ilk yarıdaki maçı da 2-0 kaybetmişti.
GEÇEN SEZONUN KOPYASI OLDU!
Geçen sezonda da bu sezon olduğu gibi çeyrek finalde Sivasspor'u eleyen kırmızı- beyazlılar, aynı şekilde çeyrek finalde Galatasaray'ı turnuva dışına iten turuncuyeşillilerle kupa yarı finalinde karşılaşmıştı. Antalyaspor, Alanyaspor'a yarı final ilk maçında 1-0, ikinci karşılaşmada 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Alanyaspor tarihinde 2. kez yarı final heyecanını yaşarken, Antalyaspor ise 1999-2000'de G.Saray'a karşı oynadığı finalin ardından 21 yıl sonra tekrar bu başarıyı yaşamanın peşinde. (Fotomaç)
ANTALYASPOR-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar
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