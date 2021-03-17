17 Mart 2021, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Antalyaspor-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Kupada Akdeniz derbisi! İşte iki takımın 11'leri
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

’nda geçen sezon da yarı finalde karşılaşan ezeli rakipler, bugün 20.45’te ’da kozlarını paylaşacak. A Spor’dan naklen yayınlanacak maçta Beşiktaş’ın finaldeki rakibi belli olacak.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu 'nda yarı final heyecanı bugün 'da yaşanacak. Kentin 'deki iki temsilcisi Antalyaspor ve Alanyaspor, kozlarını Antalya'da paylaşacak. A Spor'dan yayınlanacak, tek maç eleme usulüne göre oynanacak derbide üstünlük sağlayacak ekip adını finale yazdıracak. Süper Lig'de 3 gün önce Alanya'daki randevuyu, Alanyaspor 4-0'lık sonuçla kazanmıştı. Antalyaspor, ilk yarıdaki maçı da 2-0 kaybetmişti.

GEÇEN SEZONUN KOPYASI OLDU!

Geçen sezonda da bu sezon olduğu gibi çeyrek finalde 'u eleyen kırmızı- beyazlılar, aynı şekilde çeyrek finalde 'ı turnuva dışına iten turuncuyeşillilerle kupa yarı finalinde karşılaşmıştı. Antalyaspor, Alanyaspor'a yarı final ilk maçında 1-0, ikinci karşılaşmada 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Alanyaspor tarihinde 2. kez yarı final heyecanını yaşarken, Antalyaspor ise 1999-2000'de G.Saray'a karşı oynadığı finalin ardından 21 yıl sonra tekrar bu başarıyı yaşamanın peşinde. (Fotomaç)

ANTALYASPOR-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: , , Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren, , Fredy, Hakan, ,

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar
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