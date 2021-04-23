23 Nisan 2021, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Galatasaray maçı öncesi Antalyaspor'dan hakem tepkisi! "İstanbul takımlarını..."

Antalyaspor'dan hakem tepkisi! İstanbul takımlarını...
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

Spor Toto 'in 37. haftasında , evinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde karşılaşmaya atanan hakem, tartışma konusu oldu. 36. haftada Galatasaray - maçını yöneten , bu hafta da Antalyaspor - Galatasaray maçına atandı. Akdeniz ekibi bu atamaya tepki gösterdiği bir mesaj yayımladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Basın Sözcüsü , yarın ile oynayacakları karşılaşmaya 'ın atanmasıyla ilgili olarak, "'nun yıllardır, ' takımlarını üzmeyelim' mantığı ile yapılan atamalarından biri ile daha karşı karşıyayız" dedi.

'in 37. haftasında yarın oynanacak - Galatasaray mücadelesinin hakemi Mete Kalkavan oldu. FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin de bu atamaya tepki gösterdi. Mete Kalkavan'ın yarınki müsabakada görevlendirilmiş olmasını hayret ve şaşkınlıkla, Türk futbolu adına endişe ile öğrendiklerini söyleyen Çetin, 'Bilinsin ki balık hafızalı değiliz' başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Mete Kalkavan'ın 18 Şubat 2019 tarihinde oynadığımız karşılaşmasında aleyhimize yapmış olduğu, maçın skoruna etki edecek hataları unutamadık. 5 Mayıs 2019 tarihinde oynanan müsabakasında, karşılaşma 1-1'ken rakibimiz lehine verdiği 2 penaltı kararını unutmadık.

2 Kasım 2020 tarihindeki karşılaşmasında VAR hakemi iken müsabakanın hakemi 'i nasıl yanlış yönlendirip skora etki ettiğini unutmadık. Biz bunları unutmazken, öyle sanıyoruz ki; 3 gün önce -Galatasaray maçına da aynı hakemi atadığınızı sizler unuttunuz. Yarınki rakibimiz Galatasaray'ın 3 gün önce yönetimi nedeniyle eleştirdiği bir hakemin 3 gün sonra bizim maçımıza atanmasının mantıklı, insaflı, akılcı bir tek sebebini bulmakta zorlanıyoruz. Bir hakemin 3 gün içinde 2. kez, 12 gün içinde 3. kez müsabakalara ataması; aklımıza, 'Bu ülkede müsabaka yönetecek başka hakem yok mu?' sorusunu getiriyor. Bugüne kadar adil yönetim adına dile getirdiğimiz serzenişlerimizi bu kez endişe ile seslendiriyor, atamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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