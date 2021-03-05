05 Mart 2021, Cuma
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"VAR kimin için var" başlığıyla bildirilen açıklamada Yılmaz, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında öncelikle teknik ekibi ve futbolcularını kutladığını kaydetti. Süper Lig'de 1000'inci gollerini attıkları, 55 yıllık tarihlerinde yenilmezlik serisi rekoru kırdıkları bir karşılaşmada Antalya'ya galibiyetle dönmek istediklerini ifade eden Yılmaz, "Ancak, karşılaşmada 1-0 önde olduğumuz sırada, Amilton'a ceza sahası içinde yapılan hareketin ikinci yarıda VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltı kararı ile karşılaştırıldığında daha net penaltı olması gerekirdi. VAR sisteminin daha adaletli değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Rakip kalecinin futbolcumuz Veysel'i önce formasından çekip ardından yumruk atmasını maçın hakeminin o kalabalıkta görmemesini anlayabiliyoruz ancak VAR'ın neden uyarmadığını sorgulamanın hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bizler tüm bunlara öncülük yapacak olanların futbolu yönetenler olduğuna inanırken, ev sahibi ekibin yöneticilerinin futbolcularımıza galiz küfürler etmesini, şaşkınlıkla izledik. Ayrıcalık değil, hakkaniyet istiyoruz. Kavga ve küfür değil, centilmenlik ve dostluk istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı ardından büyük tepki! "Ayrıcalık değil, hakkaniyet istiyoruz"
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Maçın ardından Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, kulübün resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulundu ve VAR hakemine tepki gösterdi.
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından hakemlerle ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.
"VAR kimin için var" başlığıyla bildirilen açıklamada Yılmaz, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında öncelikle teknik ekibi ve futbolcularını kutladığını kaydetti. Süper Lig'de 1000'inci gollerini attıkları, 55 yıllık tarihlerinde yenilmezlik serisi rekoru kırdıkları bir karşılaşmada Antalya'ya galibiyetle dönmek istediklerini ifade eden Yılmaz, "Ancak, karşılaşmada 1-0 önde olduğumuz sırada, Amilton'a ceza sahası içinde yapılan hareketin ikinci yarıda VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltı kararı ile karşılaştırıldığında daha net penaltı olması gerekirdi. VAR sisteminin daha adaletli değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Rakip kalecinin futbolcumuz Veysel'i önce formasından çekip ardından yumruk atmasını maçın hakeminin o kalabalıkta görmemesini anlayabiliyoruz ancak VAR'ın neden uyarmadığını sorgulamanın hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bizler tüm bunlara öncülük yapacak olanların futbolu yönetenler olduğuna inanırken, ev sahibi ekibin yöneticilerinin futbolcularımıza galiz küfürler etmesini, şaşkınlıkla izledik. Ayrıcalık değil, hakkaniyet istiyoruz. Kavga ve küfür değil, centilmenlik ve dostluk istiyoruz" açıklamasını yaptı.
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