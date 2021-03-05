05 Mart 2021, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı ardından büyük tepki! "Ayrıcalık değil, hakkaniyet istiyoruz"

Antalyaspor'dan VAR tepkisi
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.03.2021

ile , 'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Maçın ardından Antalyaspor Başkanı , kulübün resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulundu ve hakemine tepki gösterdi.

Kulübü Başkanı , 'in 28. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından hakemlerle ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.
" kimin için var" başlığıyla bildirilen açıklamada Yılmaz, ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında öncelikle teknik ekibi ve futbolcularını kutladığını kaydetti. Süper Lig'de 1000'inci gollerini attıkları, 55 yıllık tarihlerinde yenilmezlik serisi rekoru kırdıkları bir karşılaşmada Antalya'ya galibiyetle dönmek istediklerini ifade eden Yılmaz, "Ancak, karşılaşmada 1-0 önde olduğumuz sırada, Amilton'a ceza sahası içinde yapılan hareketin ikinci yarıda VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltı kararı ile karşılaştırıldığında daha net penaltı olması gerekirdi. VAR sisteminin daha adaletli değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Rakip kalecinin futbolcumuz 'i önce formasından çekip ardından yumruk atmasını maçın hakeminin o kalabalıkta görmemesini anlayabiliyoruz ancak VAR'ın neden uyarmadığını sorgulamanın hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bizler tüm bunlara öncülük yapacak olanların futbolu yönetenler olduğuna inanırken, ev sahibi ekibin yöneticilerinin futbolcularımıza galiz küfürler etmesini, şaşkınlıkla izledik. Ayrıcalık değil, hakkaniyet istiyoruz. Kavga ve küfür değil, centilmenlik ve dostluk istiyoruz" açıklamasını yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Maçın bitiş düdüğüyle ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı Maçın bitiş düdüğüyle ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı
Ersun Yanal: Ciddi pozisyonlar kaçırdık Ersun Yanal: Ciddi pozisyonlar kaçırdık
Fenerbahçe evinde Antalya'ya takıldı! Fenerbahçe evinde Antalya'ya takıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ