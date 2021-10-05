05 Ekim 2021, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Antalyaspor futbol sorumluluğu için Nuri Şahin ile 5 yıllığına anlaşmaya vardı!

Nuri Şahin Süper Lig ekibinin futbol sorumlusu oldu!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 Giriş Tarihi: 05.10.2021

33 yaşındaki futbolcu Antalyaspor'da futbol sorumluluğu pozisyonuna getirildi.

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