Antalyaspor Charles Silva ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Charles Silva ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşım ile veda mesajı yayınlandı.

Antalyaspor, uzun süredir takımda yer alan Charles Silva ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "4,5 yıl boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı Süper Lig'de 105 maç ve 7 bin 806 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Charles Silva" ifadeleri kullanıldı.

🙌 4,5 yıl boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı Süper Lig'de 105 maç ve 7 bin 806 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Charles Silva#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/IjOl363M1w — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 11, 2020

DİĞER