11 Ağustos 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Charles Silva ile yollarını ayırdı!

Antalyaspor Silva ile yollarını ayırdı!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

ekiplerinden , ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşım ile veda mesajı yayınlandı.

, uzun süredir takımda yer alan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "4,5 yıl boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı 'de 105 maç ve 7 bin 806 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Charles Silva" ifadeleri kullanıldı.

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