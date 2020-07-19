19 Temmuz 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya rekor için sahada

Antalya rekor için sahada
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Cemil Usta Sezonu'nun 33. haftasında , deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Cemil Usta Sezonu'nun 33. haftasında , deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Maça teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde hırslı bir şekilde hazırlanan kırmızı-beyazlılar, karşılaşmada puan kazanıp, dış sahada yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak kulüp tarihindeki rekoru geliştirmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılarda Hakan Özmert kart cezalısı...
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