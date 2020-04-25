25 Nisan 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Futbolu çok özledim

Futbolu çok özledim
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Podolski, yeşil sahalara dönüş için sabırsızlanıyor.

Antalya'nın golcü futbolcusu , yeşil sahalara döneceği günün özlemini çekiyor. Podolski ile yaptığı son telefon görüşmesini aktaran kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, "Futbolcularımızla sürekli konuşuyorum. Podolski ile en son yaptığım telefonla görüşmesinde hem liglerin yeniden başlamasını hem de çocukları için okulların en kısa sürede açılmasını diledi. Antrenmanlarını da devam ettiriyor. Ertelenen maçların oynanmaya başlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.
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