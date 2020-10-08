Fransa Milli Takımı'nda Eduardo Camavinga en genç gol atan futbolcu oldu
Fransa Milli Takımı'nın Ukrayna'yı 7-1 mağlup ettiği karşılaşmada tarihi bir an yaşandı. 17 yaşındaki Eduardo Camavinga, ülke tarihine 1914'ten bu yana gol atan en genç Fransız futbolcu olarak adını yazdırdı.
Son dünya şampiyonu Fransa, hazırlık maçında karşılaştığı Ukrayna'yı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maviler'in gollerini 9. dakikada Eduardo Camavinga, 24 v3 33'te Giroud, 39'da Mykolenko (k.k), 65'te Tolisso, 82'de Mbappe ve 89'da Griezmann kaydetti.
Fransa adına maçta skoru açan isim olan 17 yaşındaki Camavinga, attığı golle Fransa Milli Takımı'nın 1914'ten beri gol atan en genç futbolcusu olarak tarihe geçti.
Fransızlarda 8 Mart 1914'te, 17 yaşındaki Maurice Gastiger İsviçre'ye attığı golle ülke tarihinin en genç gol atan futbolcusu olmuştu.(Fotomaç)
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