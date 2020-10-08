08 Ekim 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Fransa Milli Takımı'nda Eduardo Camavinga en genç gol atan futbolcu oldu

Fransa'da tarihi maç! Henüz 17 yaşında...
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 Giriş Tarihi: 08.10.2020

 'nın 'yı 7-1 mağlup ettiği karşılaşmada tarihi bir an yaşandı. 17 yaşındaki , ülke tarihine 1914'ten bu yana gol atan en genç Fransız futbolcu olarak adını yazdırdı.

Son dünya şampiyonu , hazırlık maçında karşılaştığı 'yı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maviler'in gollerini 9. dakikada , 24 v3 33'te Giroud, 39'da Mykolenko (k.k), 65'te Tolisso, 82'de Mbappe ve 89'da Griezmann kaydetti.

Fransa adına maçta skoru açan isim olan 17 yaşındaki Camavinga, attığı golle Fransa 'nın 1914'ten beri gol atan en genç futbolcusu olarak tarihe geçti.

8 Mart 1914'te, 17 yaşındaki Maurice Gastiger İsviçre'ye attığı golle ülke tarihinin en genç gol atan futbolcusu olmuştu.(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyaspor'da sakatlık şoku! Yeni transfer... Antalyaspor'da sakatlık şoku! Yeni transfer...
Antalyaspor'da Mukairu kiralandı! Antalyaspor'da Mukairu kiralandı!
Gayretimiz vardı ama golü bulamadık "Gayretimiz vardı ama golü bulamadık"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör