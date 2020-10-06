06 Ekim 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Paul Mukairu'yu Anderlecht'e kiraladı

Antalyaspor'da Mukairu kiralandı!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

ekiplerinden , Nijeryalı forvet 'yu ekibi Anderlecht'e kiraladı. | Son dakika haberleri

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Paul Omo Mukairu'nun satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık geçici transferi konusunda 'nın Anderlecht Kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon 3 lig maçında 134 dakika forma giyen Mukairu, 2019-2020 sezonunda ise 24'ü , 7'si Türkiye Kupası olmak üzere 31 maçta ter döküp, bin 743 dakika süre almış ve 4 gol atmıştı.

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