07 Nisan 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

FTA Antalyaspor’da çalışmalar sürüyor

Antalyaspor’da çalışmalar sürüyor
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Korona virüs salgınından korunma amacıyla evlerinden çıkmayan 'da futbolcular antrenmanlarını aksatmıyor.

Her gün kendilerine verilen programı bireysel olarak uygulayan Antalyasporlu futbolcular, 2 günde bir de telekonferans sistemi ile bir araya gelerek toplu antrenman yapmakla kalmıyor, takımdaşlık olgusunun da güçlü tutulmasını sağlıyor.

Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde gerçekleştirilen çalışmaya bazı futbolcular evlerinden, bazıları konakladıkları otelden katılırken, Charles da Silva , Ferhat Kaplan , İstanbul, Hakan Özmert ise 'daki evlerinden bağlanarak antrenmanda yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın sonunda Doğukan Sinik, yeğeni Alvina'yı takım arkadaşları ile tanıştırmayı ihmal etmedi.

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