27 Ağustos 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da bir kulüp çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibinde Covid-19 şoku
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

Kulübü, altyapı ve amatör branşların kullanımındaki tesislerde görev yapan bir çalışanın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde görev yapan bir çalışanımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanımız karantinaya alınarak tedavisine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır."

TFF 1. Lig ekibinde corona virüsü şoku! haberin devamı

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