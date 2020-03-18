18 Mart 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor yükselişe geçti

Antalyaspor yükselişe geçti
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Fraport TAV , 'in ikinci yarısında oynanan 9 maçta 1 mağlubiyet, 4 galibiyet ve beraberlik elde ederek, 2020 yılında en fazla puan kazanan 4'üncü takım oldu.

'in 26'ncı haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Fraport TAV , kazandığı 3 puanın sevincini yaşıyor. Ligde alt sıralardan kurtulmayı isteyen kırmızı beyazlılar galibiyet sonrası puanını 30'a yükselterek, rahat nefes aldı. Teknik direktör yönetiminde ikinci devre yükselişe geçen Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı son 8 maçta yenilmedi. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Tamer Tuna'nın göreve başlamasının ardından ikinci devrede 9 maçta 1 mağlubiyet, 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci devresinde gerçekleştirdiği transferler ve başarısıyla adından söz ettiren Fraport TAV Antalyaspor, 2020 yılında en çok puan kazanan 4'üncü takım oldu. 29 Şubat'ta oynanan ilk devrenin son maçıyla 17'nci haftayı 14 puanla tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, 2020 yılında 9 maçta 16 puan kazandı. Kırmızı beyazlılar, 26'ncı haftada 30 puanla 11'inci sırada yer aldı. Süper Lig'de 2020 yılında en fazla puan toplayan takım Galatasaray oldu. Son 9 maçta 23 puan kazanan Galatasaray'ı, 21 puanla Trabzonspor, 20 puanla Medipol Başakşehir takip etti. Fraport TAV Antalyaspor, 16 puanla 2020'deki ilk 9 maçta en fazla puan kazanan 4'üncü takım oldu. Fraport TAV Antalyaspor, 27'nci hafta müsabakasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak.

Kırmızı beyazlılar Beşiktaş maçının hazırlıklarına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antalyaspor'dan 8 maçlık seri! haberin devamı

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