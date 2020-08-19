19 Ağustos 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Nuri Şahin transferini duyurdu!

Nuri Şahin resmen Süper Lig'de! İşte yeni takımı
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

ekiplerinden Fraport TAV , son olarak Werder Bremen forması giyen deneyimli oyuncu 'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

ekibi , transferde bombayı patlattı. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen'de forma giyen 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Akdeniz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki milli yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

NURİ ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA!

Transferiyle ilgili açıklama yapan Nuri Şahin, "Atamızın da söylediği gibi, 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum." ifadelerini kullandı.

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