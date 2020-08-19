Antalyaspor Nuri Şahin transferini duyurdu!
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Werder Bremen forması giyen deneyimli oyuncu Nuri Şahin'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Süper Lig ekibi Antalyaspor, transferde bombayı patlattı. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Akdeniz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki milli yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
NURİ ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA!
Transferiyle ilgili açıklama yapan Nuri Şahin, "Atamızın da söylediği gibi, 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum." ifadelerini kullandı.
🤝 Hoş Geldin @nurisahin— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 19, 2020
Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/7xHghgkQdP
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