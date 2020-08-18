18 Ağustos 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Serdar Gürler Antalyaspor'da

Serdar Gürler Antalyaspor'da
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.08.2020

ekibi Fraport TAV , son olarak Göztepe'de forma giyen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fraport TAV , geçen sezonu Göztepe'de tamamlayan kanat oyuncusu 'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Antalyaspor, Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını belirtti

Serdar Gürler geçen sezon Göztepe forması altında 28 maça çıkıp 7 gol atmış ve 5 asist kaydetmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! Görüşmelerimiz olumlu Canlı yayında açıkladı! "Görüşmelerimiz olumlu"
Jahovic'ten transfer açıklaması! Jahovic'ten transfer açıklaması!
Podolski'den Galatasaray açıklaması! Podolski'den Galatasaray açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör