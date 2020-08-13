Lukas Podolski: Galatasaray'ın sonuna kadar çaba göstermesini isterdim

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Akdeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de ailesiyle birlikte kendisini çok huzurlu hissettiğini söyledi.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un 35 yaşındaki forveti Lukas Podolski, Köln'ün Nippes semtinde ortağı olduğu "mangal Döner x Lukas Podolski" adlı dükkanda konuştu.

"TAKIM HALİNDE MÜCADELE SIRRIMIZDI"

Antalyaspor'un ikinci yarıda gösterdiği başarılı performansı değerlendiren Lukas Podolski, "Geldiğimde iyi sıralamada değildik, ligde 16'ncı sıradaydık. Düşme hattındaydık ama futbolda her an her şey olabiliyor. Doğru seçimler ve doğru transferler yaparak iyi bir mücadele ile iyi noktaya gelebileceğimizi gördük. Deplasman maçlarında Süper Lig'in en iyi üç takımı arasına girdik. Takıma ben de kendi çabalarımla en iyi katkıyı sağlamaya çalıştım. Sezon sonunda 9'uncu olarak ligi bitirdik. Futbol daha bitmedi, yeni sezona daha iyi hazırlanmamız lazım" dedi.

Takım olmanın meyvelerini topladıklarını dile getiren golcü futbolcu, "Kulübün iyi kararları, iyi transferleri ve takımın atmosferi başarımızı tetikledi. Zannediyorum ki takımın atmosferi önceden pek iyi değildi. Kaybetmeden peş peşe 11 maçta Antalyaspor'u iyi noktaya taşıdık. Takım halinde iyi bir atmosferle mücadele etmemiz bizim başarıdaki sırrımızdı" ifadelerini kullandı.

"UYUMUMUZ ÇOK İYİ, ANTRENÖRÜMÜZLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşları ve teknik direktör Tamer Tuna ile ilişkileri için ise "Ben Almanya, İngiltere, Japonya ve Türkiye'de her yerde futbol oynadım, uyum sağlıyorum. Türkiye'de Galatasaray'da üç yıl futbol oynadım. Şimdi Antalya'dayım. İnsanların karakteri bana uyuyor. Antalya'da çok tatil yaptım. Takım çok iyi, uyumumuz çok iyi. Antrenörümüzle çok iyi anlaşıyoruz, çok muhabbet ediyoruz. Onun için bu kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"GALATASARAY'IN SONUNA KADAR ÇABA GÖSTERMESİNİ İSTERDİM"

Eski takımı Galatasaray'ın geçen sezonki performansını da yorumlayan Podolski, "Galatasaray'da takım içinde huzursuzluk ve sakatlıklar çok oldu. Galatasaray'ın sezon sonuna kadar çaba göstermesini isterdim. Ne de olsa benim eski takımım. Ama ben şu anda Antalyaspor için oynuyorum. Umarım bu yıl da geçtiğimiz sezon gibi başarılı oluruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ AİLEMLE ÇOK HUZURLU HİSSEDİYORUM"

Kendisini yeni sezona hazırladığını anlatan Alman yıldız, şunları söyledi:

"Ben Türkiye'de kendimi ailemle çok huzurlu hissediyorum. Galatasaray'dayken de çok huzurluydum. Antalya'da da kendimi çok iyi hissediyorum. Şu an için 1 yıllık daha sözleşmem var Antalyaspor'la. Ama benim kafam, vücudum, ayaklarım futbola devam edebilir. Bakalım neler olacak, önümde daha 1 yılım var. Belki 1 yıl daha sözleşmem uzayabilir. Belki devam ederim, belki de başka bir şey çıkabilir. Bakıp göreceğiz. Ben şu an kendimi yeni sezon için hazırlıyorum. Şu anki hedefim, kendimi formda tutmaya çalışıyorum. Şu an corona virüsünden dolayı seyirci eksikliği var. Dilerim yakında seyirciler maçlara gelebilir. Umarım liglerin başlayacağı eylül ayına kadar corona virüsü salgını biter." ifadelerini kullandı.

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