11 Ağustos 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Nuri Şahin an meselesi

Nuri Şahin an meselesi
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

“Nuri Şahin’in burayı istemesi önemli. Görüşmeler olumlu” diyen kırmızı beyazlı çalıştırıcı, ayrıca forvet ve stoper takviyesi yapacaklarını kaydetti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Nuri Şahin transferi ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Nuri Şahin önemli bir oyuncu. Ben de değer veriyorum." diyen Tuna, "Görüşme aşamasındayız. Nuri Şahin'in burayı istemesi önemli. Kendisi bu konuda olumlu ama henüz anlaşma yok" ifadesini kullandı. Yerli oyuncu sayısını çoğaltmayı hedeflediklerini vurgulayan kırmızı-beyazlı hoca, ligde ikinci devre en fazla yerli oyuncu oynatan üç takımdan biri olduklarını kaydetti. Diğer transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Tuna, "Aldığımız oyuncular, bonservis ödemeyeceğimiz isimler olacak. Orta saha, stoper, forvet ya da kanat hattında oynayan futbolcu transferi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

BÜTÇELERİ AŞMAYACAĞIZ
Kulüpler Birliği ile arasında bütçe görüşmeleri olduğunu, sonuçların ne oranda değişeceğini bilmediğini ancak köklü fikir ayrılıkları bulunduğunu bildiğini anlatan Tuna, şunları söyledi: Kulüplerin mali yapısıyla ilgili 2-3 yıl öncesine kadar bir çalışma vardı. Şu anda içinde bulunduğumuz mali yapılar öngörülmeden karar alındı. Bu kararlarla 21 Süper Lig takımının sezon sonunda kazançlarıyla giderleri arasında takım ortalamasının eksi yönde olacağını öngörebiliriz. Baskıdan kaynaklanan transfer hikayeleriyle bütçelerin aşıldığını görüyoruz. Biz bu bütçeleri aşmayacağız.
Takıma maddi katkı sağlayacak her oyuncunun ayrılabileceğini de aktaran Tuna, "Sangare ile Bünyamin Balcı hakkında bazen dolaylı arayışlar oluyor. Adı geçen kulüpler teklif yaptığında değeri verilirse ayrılabilirler" dedi.

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