07 Ağustos 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Dever Orgill Antalyaspor'a doğru!

Dever Orgill Antalyaspor'a doğru!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

ekiplerinden , 'in ardından Ankaragücü'nün yıldız forveti ile anlaştı.

Fraport TAV , yeni sezonun çalışmalarına hız verdi. Hücum bölgesini güçlendirmeyi hedefleyen Fraport TAV Antalyaspor, ile anlaştı. MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran Orgill, Antalyaspor'a transfer olacak. Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün geçtiğimiz günlerde "Orgill ile 2 yıllık anlaşma yaptık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.
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