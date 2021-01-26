Antalyaspor'a transfer yasağı geldi! Borçların ödenmesi durumunda...

Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa ettiğini duyurmuştu. Bu durumun ardından Akdeniz temsilcisi bir şok ile daha karşılaştı. Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi. İşte detaylar...

Antalyaspor'a, geçmiş dönemdeki futbolcularına yönelik borçlarından dolayı transfer yasağı getirildi.

Nasri, Sousa, Fornezzi ile Leschuk transferinden kaynaklı Shakhtar'a olan 4 milyon 500 bin euro borcun ödenmesinin ardından Antalyaspor transfer gerçekleştirebilecek.

DİĞER

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ