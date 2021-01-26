26 Ocak 2021, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'a transfer yasağı geldi! Borçların ödenmesi durumunda...

Süper Lig ekibine transfer yasağı şoku!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 26.01.2021

Geçtiğimiz günlerde Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa ettiğini duyurmuştu. Bu durumun ardından Akdeniz temsilcisi bir şok ile daha karşılaştı. Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi. İşte detaylar...

'a, geçmiş dönemdeki futbolcularına yönelik borçlarından dolayı transfer yasağı getirildi.

, Sousa, ile Leschuk transferinden kaynaklı Shakhtar'a olan 4 milyon 500 bin euro borcun ödenmesinin ardından Antalyaspor transfer gerçekleştirebilecek.

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