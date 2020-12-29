Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: Futbol böyle bir oyun

Süper Lig'in 15. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'a 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ve Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele, Hatayspor'un 6-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın ardından Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, alınan ağır yenilgiye dair konuştu.

"DERS ÇIKARILMASI GEREKEN MAÇ"

Yanal, yaptığı açıklamada skordan ders çıkarılması gerektiğini ifade ederken, "Futbol böyle bir oyun. Herkesin kariyerinde unutamayacağı ve ders çıkarması gereken bir maç olur. Bugün de öyle maçlardan birini yaşadı futbolcularımız." dedi.

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