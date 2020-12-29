29 Aralık 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: Futbol böyle bir oyun

Yanal mağlubiyetin ardından konuştu! Futbol böyle bir oyun
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 Giriş Tarihi: 29.12.2020

'in 15. haftasında Fraport TAV sahasında 'a 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

'in 15. haftasında ve Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele, Hatayspor'un 6-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın ardından Antalyaspor teknik direktörü , alınan ağır yenilgiye dair konuştu.

"DERS ÇIKARILMASI GEREKEN MAÇ"

Yanal, yaptığı açıklamada skordan ders çıkarılması gerektiğini ifade ederken, "Futbol böyle bir oyun. Herkesin kariyerinde unutamayacağı ve ders çıkarması gereken bir maç olur. Bugün de öyle maçlardan birini yaşadı futbolcularımız." dedi.

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