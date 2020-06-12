12 Haziran 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor ve Alanyaspor aynı uçakla İstanbul'a gitti

Antalyaspor ve Alanyaspor aynı uçakla İstanbul'a gitti
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

'in 27. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Fraport TAV ile 'e konuk olacak Aytemiz , aynı uçakla 'a hareket etti.

yarı final rövanşında 18 Haziran Perşembe günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak ve 'un kafileleri, mücadeleleri için aynı uçakla deplasmanına hareket etti.

Takım yöneticileri, futbolcular ve teknik ekip, uçakta yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde maskeli ve sosyal mesafeye kurallarına dikkat ederek yolculuk yapıyor.

Alanyaspor, ligde ile yarın saat 18.30'da, Antalyaspor da ile saat 21.00'de karşılaşacak.

Karşılaşmaların ardından her iki takımın Antalya'ya aynı uçakla dönecekleri öğrenildi.

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