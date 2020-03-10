10 Mart 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'dan büyük seri!

Antalyaspor'dan büyük seri!
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.03.2020

'de son 7 haftadır rakipleri karşısında kaybetmeyen Fraport TAV , yakaladığı yenilmezlik serisini karşılaşmasında da sürdürmeyi hedefliyor.

Ara transfer döneminde , Adis Jahovic, gibi önemli isimleri kadrosuna katıp, 'in ikinci yarısı teknik direktör yönetiminde sergilediği başarılı performansla dikkati çeken kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

Böylece hanesine bir puan yazdıran temsilcisi, bu karşılaşmadan önceki son 6 haftada ise Yukatel Denizlispor'u 3-0, 'yı 3-1, BtcTurk 'u 2-1 yendi, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde en son 18. haftada 'ye kendi evinde mağlup olan (0-3) kırmızı-beyazlı ekip, son 7 haftadaki söz konusu mücadelelerde 13 puan topladı. Süper Lig'de 25 hafta sonunda 27 puanla 12. sırada bulunan , 26. haftanın kapanış maçında 16 Mart Pazartesi 'u konuk edecek.

Gençlerbirliği 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

PODOLSKI GOL SAYISINI 2'YE ÇIKARDI

Fraport TAV Antalyaspor'un Gençlerbirliği maçındaki tek golünü kaydeden yıldız oyuncu Lukas Podolski, takımının bir puan kazanmasına önemli katkı sağladı. Kırmızı-beyazlı ekiple ilk golünü 23. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında atan, bir sonraki hafta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada takımının 2 golünün pasını veren Alman oyuncu, Antalyaspor'daki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Akdeniz temsilcisinde ilk kez 90 dakika boyunca Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyen Podolski, kırmızı-beyazlılarla 5 lig maçında 211 dakika süre aldı.

MURAT SÜĞLÜN: YENİLMEZLİK SERİSİNE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu Gençlerbirliği deplasmanından bir puanla dönüp yenilmezlik serisini 7 maça çıkardıklarını vurguladı. Tüm oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini, Podolski'nin bir kez daha kalitesini konuşturduğunu ifade eden Süğlün, "Süper Lig'de son 7 haftadır yenilmeyen bir Antalyaspor var. Önümüzdeki hafta Demir Grup Sivasspor ile evimizde karşılaşacağız. Bu maçı da kaybetmeyip, yakaladığımız yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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