11 Haziran 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor seri peşinde

Antalyaspor seri peşinde
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Ligin ikinci yarısına iyi başlayan ve 8 maçlık yenilmezlik serisine pandemi nedeniyle ara veren , Beşiktaş deplasmanından da puanla dönmek amacında.

Ligin ikinci yarısına iyi başlayan ve 8 maçlık yenilmezlik serisine pandemi nedeniyle ara veren , Beşiktaş deplasmanından da puanla dönmek amacında. Tamer Tuna ile çıkışa geçen Akdeniz ekibi, pazar günkü zorlu karşılaşmada Beşiktaş'a yenilmeyerek seriyi 9 maça çıkarmak istiyor.
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