04 Haziran 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Podolski'nin doğum günü kutlandı

Antalyaspor'da Podolski'nin doğum günü kutlandı
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan 'in 27. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'da Alman yıldız 'nin doğum günü kutlandı.

Kırmızı-beyazlılar, 'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugünkü antrenman öncesi 35 yaşına giren Alman golcü futbolcu Podolski için doğum günü kutlaması yapıldı.

Tesislerin oyun salonunda gerçekleştirilen kutlamaya, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra bazı kulüp yöneticileri de katıldı.




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