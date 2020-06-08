08 Haziran 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya istikrar peşinde

Antalya istikrar peşinde
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışı, pandemi sonrası da sürdürmek amacında.

Süper Lig'de ara transferde yaptığı takviyelerle çıkışa geçen ve son 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen , pandemi süreci nedeniyle ara verdiği bu istikrarlı performansını sürdürmek istiyor. Lige maçıyla dönüş yapacak olan kırmızı-beyazlı ekibin basın sözcüsü Murat Süğlün, "Antalyaspor ikinci yarıda yapmış olduğu takviyelerle ligde kalıcı ve çok güçlü bir ekip olduğunu gösterdi. Beşiktaş maçı kolay olmayacak, bu karşılaşmadan iyi bir sonuç elde edebileceğimizi umut ediyoruz. Ligde ikinci yarıda yakaladığımız formumuzu yeniden yakalayacağımızı düşünüyorum" şeklide konuştu.
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