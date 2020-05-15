15 Mayıs 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Poldi, 1.5 milyon

Poldi, 1.5 milyon
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Bonservissiz bir şekilde Antalya'ya imza atan Podolski, sergilediği performansla Süper Lig'de adından söz ettirmeyi başardı.

Bonservissiz bir şekilde Antalya'ya imza atan Podolski, sergilediği performansla Süper Lig'de adından söz ettirmeyi başardı. 6 maçta 2 gol, 2 asist yapan Alman yıldızla Arjantin devi ciddi bir şekilde ilgilenirken, 34 yaşındaki golcünün gitmek istemesi halinde ise en az 1.5 milyon euro bonservis talep edileceği öğrenildi.
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