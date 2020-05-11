11 Mayıs 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Hedefimiz Avrupa

Hedefimiz Avrupa
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Başkanı Ali Şafak Öztürk, Avrupa hayalleri konusunda iddialı konuştu.

Başkanı Ali Şafak Öztürk, Avrupa hayalleri konusunda iddialı konuştu. Başkan Öztürk, "Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek istiyorum. İlk senemde beşinci olduk. İkinci sene yedinci olduk. Şimdi kupada yarı finaldeyiz. Umarım bu sene hedefimize ulaşırız" temennisinde bulundu.
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