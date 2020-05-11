11 Mayıs 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Boca Juniors'ın transferde hedefi Lukas Podolski!

Podolski'ye talip var!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Fraport TAV 'un devre arasında kadrosuna kattığı Alman yıldız 'ye Güney Amerika'dan talip çıktı. İddialara göre , Lukas Podolski'yi istiyor. İşte detaylar...

Süper Lig ekibi 'un devre arasında Japonya'nın Vissel Kobe takımından renklerine bağladığı için Arjantin devi 'ın devreye girdiği ifade edildi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre konuyla ilgili olarak açıklama yapan menajer Rodrigo Codas, haziran ayında transfer için Podolski ile görüşeceğini vurguladı. Codas, "Podolski, Boca'ya giderse De Rossi'nin bıraktığı görüntüyü silmek isteyecek. Eminim bir anlaşmaya varabilirler" diye konuştu.

Kariyerinde Köln, Bayern Münih, Inter, ve Vissel Kobe gibi takımlarda forma giyen Polonya asıllı Alman futbolcu, 2015 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Antalyaspor formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Podolski, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

Antalyaspor'dan Sinan Gümüş açıklaması haberin devamı

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