09 Mayıs 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'dan Sinan Gümüş açıklaması

Antalyaspor'dan Sinan Gümüş açıklaması
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 Giriş Tarihi: 09.05.2020

Basın Sözcüsü , devre arasında Genoa'dan kiraladığı ve yeni sezonda 'ye olacağı konuşulan ile ilgili konuştu. Süğlün, "Sinan'ın gelmesiyle ilgili Antalyaspor'un büyük isteği var. Kendisi de çok istiyor" dedi.

Fraport TAV 'un ara döneminde Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu, yeni takımıyla 'de 7, 'nda 2 maçta toplam 644 dakika süre aldı ve 3 gol attı.

Gümüş, Antalyaspor'da ilk resmi maçına Süper Lig'in 19. haftasında dış sahada deplasmanında çıktı. Kırmızı-beyazlı ekibin 3-0 kazandığı bu mücadelede 78 dakika forma giyen , ligde İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, , BtcTurk , , Demir Grup Sivasspor'a karşı sahada kaldı.

Sinan Gümüş, kupada ise ve Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmalarda formasını terletti.

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Sinan'ın forma giydiği maçlar kaybedilmedi

Ligin 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a karşı 2-2 sona eren maçta kırmızı-beyazlı takımla ilk golünü kaydeden Gümüş, bir sonraki hafta iç sahada 3-1 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinde ise takımının iki golüne imza attı.

Antalyaspor formasıyla çıktığı lig maçlarında takımıyla yenilgi yaşamayan Sinan, kendi performansıyla da ayrıca dikkatleri üzerine çekti.

Antalyaspor Kulübü, ile ekibi Olimpiakos'un transfer listesinde olduğuna dair haberlerin çıktığı Gümüş'ün bonservisini kulübünden almak istiyor.

Süğlün: "Sinan bizim için çok değerli bir oyuncu"

Kulübün basın sözcüsü , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinan Gümüş'ün kendileri için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Sinan'ın bonservisini almak istediklerini bildiren Süğlün, "Biz onu her zaman kazanmak istediğimizi söyledik. Başkanımız da bununla ilgili daha önce bir açıklama yaptı. Ligler tamamlandıktan sonra görüşülebilecek bir süreç diye düşünüyorum. O yüzden Sinan'ın gelmesiyle ilgili Antalyaspor'un büyük isteği var. Kendisi de çok istiyor." ifadelerini kullandı.

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