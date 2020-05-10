10 Mayıs 2020, Pazar
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Sinan Gümüş harekatı
Antalyaspor, sezonun devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa'dan kiraladığı milli golcü Sinan Gümüş'ün bonservisini yeni sezonda almayı planlıyor.
Antalyaspor, Genoa'dan kiraladığı golcü Sinan Gümüş'ün bonservisini almayı planlıyor. Ligde 7, kupada 2 maçta oynayan ve 3 gol atan 26 yaşındaki forvet için ligler tamamlandıktan sonra girişimlere başlanacağı bildirildi.
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