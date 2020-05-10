Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, liglerin başlama tarihiyle ilgili tartışmalara yönelik çarpıcı saptamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Lige yönelik alınan erteleme kararını o dönemde sağlıklı buluyordum. Şimdi de alınan kararı yine sağlıklı buluyorum" dedi.

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AntalyasporTeknik Direktörü Tamer Tuna, liglerin başlama tarihiyle ilgili tartışmalara yönelik çarpıcı saptamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Lige yönelik alınan erteleme kararını o dönemde sağlıklı buluyordum. Şimdi de alınan kararı yine sağlıklı buluyorum. Hazırlık aşaması var. 5 hafta önce hazırlık aşamasına başladık. Bu doğru tutum. Gelecekle ilgili birlik içerisinde alınacak kararla ligin başlamasını doğru buluyorum. Teknik adam olarak kişisel fikrim; liglerin tamamlanması yönündeydi" yorumunu yaptı.