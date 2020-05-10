10 Mayıs 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Sağlıklı buluyorum

Sağlıklı buluyorum
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, liglerin başlama tarihiyle ilgili tartışmalara yönelik çarpıcı saptamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Lige yönelik alınan erteleme kararını o dönemde sağlıklı buluyordum. Şimdi de alınan kararı yine sağlıklı buluyorum" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, liglerin başlama tarihiyle ilgili tartışmalara yönelik çarpıcı saptamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Lige yönelik alınan erteleme kararını o dönemde sağlıklı buluyordum. Şimdi de alınan kararı yine sağlıklı buluyorum. Hazırlık aşaması var. 5 hafta önce hazırlık aşamasına başladık. Bu doğru tutum. Gelecekle ilgili birlik içerisinde alınacak kararla ligin başlamasını doğru buluyorum. Teknik adam olarak kişisel fikrim; liglerin tamamlanması yönündeydi" yorumunu yaptı.
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