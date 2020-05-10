10 Mayıs 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Antalyaspor'da hazırlıklar sürüyor
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

ekiplerinden Fraport TAV , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada gruplar halinde antrenmanlara devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, yönetimindeki antrenmanda futbolcular, fizik kondisyon idmanı ve toplu çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Tuna, daha sonra futbolcuları saha içinde farklı bölgelere göndererek idman yaptırırken, kaleciler ise takımdan ayrı çalıştı.

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