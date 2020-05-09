09 Mayıs 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Charles için seferberlik

Charles için seferberlik
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

, tedavisi için gittiği ülkesinden dönemeyen Brezilyalı Charles'i Antalya'ya getirmek için çalışma başlattı.

, tedavisi için gittiği ülkesinden dönemeyen Brezilyalı Charles'i Antalya'ya getirmek için çalışma başlattı. Basın sözcüsü Murat Süğlün, Charles'in 14 gün karantinada kalacağını hatırlattı. Öte yandan takıma uygulanan koronavirüs testleri negatif çıktı.

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