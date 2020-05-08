Antalya memnun

Antalyaspor, Süper Lig'de ertelenen maçların 12-13-14 Haziran haftasında oynanılması kararını olumlu karşıladı.

Basın sözcüsü Murat Süğlün, "Alınması gereken bir karardı. Sezonun bir an önce bitirilmesi ve yeni sezonun planlanması gerekiyor. Haziran ayının ikinci haftasına kadar hazırlanırız" sözlerini sarf etti.

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