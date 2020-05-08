08 Mayıs 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya memnun

Antalya memnun
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

, Süper Lig'de ertelenen maçların 12-13-14 Haziran haftasında oynanılması kararını olumlu karşıladı.

Basın sözcüsü Murat Süğlün, "Alınması gereken bir karardı. Sezonun bir an önce bitirilmesi ve yeni sezonun planlanması gerekiyor. Haziran ayının ikinci haftasına kadar hazırlanırız" sözlerini sarf etti.

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