Son dakika: Antalyaspor'da corona virüsü testi sonuçları açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Alman yıldız Lukas Podolski, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen arada Türkiye'de kalmayı tercih eden Podolski, Akdeniz ekibine transfer olmadan önce birçok kulüpten teklif aldığını ancak Türkiye'yi ve Süper Lig'i çok iyi bildiği için Antalyaspor'u tercih ettiğini söyledi.