Son dakika: Antalyaspor'da corona virüsü testi sonuçları açıklandı!
Son dakika gelişmesi... Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve tüm personele yapılan corona virüsü test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını duyurdu.
Antalyaspor'un resmi internet sitesinden paylaştığı gönderide; "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında kulübümüzde Covid-19 testleri tamamlanmıştır. Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımımızla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin tamamı negatif çıkmış olup, antrenmanlara başlanmasında sakınca olmadığı belirlenmiştir. Antrenmanlarımız, sosyal mesafe kurallarına uyup, gereken hijyenik tedbirleri en üst düzeyde alarak bugün saat 18.00'de başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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