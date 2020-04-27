Tuna: Kupayı alacağız
Antalya hocası Tuna, kupada 1-0 yenildikleri yarı finalin rövanşı için “Alanya’da da en iyi takımı çıkaracağız. Rövanşı aldıktan sonra kupaya uzanacağız” dedi.
İkinci yarının flaş ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, kırmızı-beyazlıların Instagram hesabında canlı yayına katıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını belirten başarılı hoca, Antalya derbisinde sahalarında 1-0 yenildikleri Alanyaspor'u rövanşta mağlup edip finale çıkacaklarını ve Türkiye Kupasını da kazanacaklarını iddia etti. Tamer Tuna, "Ziraat Türkiye Kupası büyük bir hedef. Göztepe ve Sivasspor maçlarıyla hedefimizi gösterdik. O dönemde ligde pozisyonumuz iyi değildi. Çok süre almayan, dinamik oyuncuları tercih ettik. Hedefe varma düşüncesiyle böyle tercih yaptık. Yarı finaldeki Alanyaspor maçında da bunu düşündük. Takımımızın içinde bulunduğu şartlarda en iyi verimi verecek futbolcuları tercih ettik. Alanya'da da en iyi takımı çıkaracağız. Finale çıkacağımızı da biliyoruz, emin olun. Alanya'da rövanşı aldıktan sonra kupaya uzanacağız" diye iddialı konuştu.
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