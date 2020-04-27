27 Nisan 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Doğukan’dan mesaj

Doğukan’dan mesaj
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Performansıyla Süper Lig'in gözde isimlerinden biri olan Doğukan Sinik, önemli açıklamalar yaptı.

Performansıyla Süper Lig'in gözde isimlerinden biri olan Doğukan Sinik, önemli açıklamalar yaptı. F.Bahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun Türkiye'de en beğendiği futbolcu olduğunu söyleyen Doğukan, "Onun gibi bir futbolcuyla aynı takımda oynamak isterim. Çok büyük bir oyuncu" dedi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, F.Bahçe'ye transferiyle ilgili de şunları söyledi: "Hedeflerim arasında 'a para kazandırıp gitmek var."
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