22 Nisan 2020, Çarşamba
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Maçlar sezon öncesi oynansın
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kalan 8 haftayla ilgili ilginç bir öneride bulundu. Liglerin tescilinin adil olmayacağını belirten Öztürk, "Bu ligin devamı gibi liglere başlanmalı. Ondan sonra yeni sezon başlamalı. Ligler ağustosta başlayacaksa, kaldığımız gibi devam edelim. 8 maçı haftada iki maçla bitirelim. 1-2 hafta aradan sonra tekrar yoğun tempolu maçlar oynansın" dedi.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kalan 8 haftayla ilgili ilginç bir öneride bulundu. Liglerin tescilinin adil olmayacağını belirten Öztürk, "Bu ligin devamı gibi liglere başlanmalı. Ondan sonra yeni sezon başlamalı. Ligler ağustosta başlayacaksa, kaldığımız gibi devam edelim. 8 maçı haftada iki maçla bitirelim. 1-2 hafta aradan sonra tekrar yoğun tempolu maçlar oynansın" dedi. Ali Şafak Öztürk, Sangare ile ilgili kendilerine hiçbir teklifin gelmediğini, Sinan Gümüş'ün bonservisini de kulübü Genoa'dan almak istediklerini bildirdi. Öztürk, "Şartlar oluşursa bunları konuşuruz. Şu anda teklif yok. Sinan gelmek istiyor. Fedakarlık da yaparsa Sinan'ı kadromuzda görmek istiyoruz" diye konuştu.
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