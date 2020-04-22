22 Nisan 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Maçlar sezon öncesi oynansın

Maçlar sezon öncesi oynansın
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.04.2020

Başkanı Ali Şafak Öztürk, kalan 8 haftayla ilgili ilginç bir öneride bulundu. Liglerin tescilinin adil olmayacağını belirten Öztürk, "Bu ligin devamı gibi liglere başlanmalı. Ondan sonra başlamalı. Ligler ağustosta başlayacaksa, kaldığımız gibi devam edelim. 8 maçı haftada iki maçla bitirelim. 1-2 hafta aradan sonra tekrar yoğun tempolu maçlar oynansın" dedi.

Başkanı Ali Şafak Öztürk, kalan 8 haftayla ilgili ilginç bir öneride bulundu. Liglerin tescilinin adil olmayacağını belirten Öztürk, "Bu ligin devamı gibi liglere başlanmalı. Ondan sonra başlamalı. Ligler ağustosta başlayacaksa, kaldığımız gibi devam edelim. 8 maçı haftada iki maçla bitirelim. 1-2 hafta aradan sonra tekrar yoğun tempolu maçlar oynansın" dedi. Ali Şafak Öztürk, Sangare ile ilgili kendilerine hiçbir teklifin gelmediğini, Sinan Gümüş'ün bonservisini de kulübü Genoa'dan almak istediklerini bildirdi. Öztürk, "Şartlar oluşursa bunları konuşuruz. Şu anda teklif yok. Sinan gelmek istiyor. Fedakarlık da yaparsa Sinan'ı kadromuzda görmek istiyoruz" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Kupayı da alırız Kupayı da alırız
Podolski: Artık yeni evim Antalya Podolski: Artık yeni evim Antalya
Sinan Gümüş'ü kadromuzda görmek isteriz "Sinan Gümüş'ü kadromuzda görmek isteriz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör