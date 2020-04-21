Antalyaspor'da Berg sesleri
Antalyaspor ayrılma ihtimali olan Jahovic’in halefini Rusya’da buldu. Kırmızı beyazlılar, Krasnodar’ın 33’lük İsveçli forveti Marcus Berg’i listesine ekledi.
Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada sezonun geleceğini planlayan Antalyapor, gelecek yıl için de kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlılar, Çaykur Rize'nin radarında olan Adis Jahovic'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı, Makedon golcünün alternatifini belirledi. Güney ekibi, Krasnodar forması giyen Marcus Berg'i gündemine aldı. 33 yaşındaki İsveçli golcünün sözleşmesinin bitmesini fırsat bilen kırmızı- beyazlı yönetimin, nabız yoklamasına başladığı öğrenildi. İsveç Milli Takımında da oynayan Berg'in, Rusya'dan ayrılmak istediği bildirildi.
MİLLİ FORMAYLA 76 MAÇ
Sezon başında Al-Ain'den Krasnodar'a transfer olan Berg, 26 maçta 6 gol 1 asistle oynadı. Kariyerinde Göteborg, Groningen, PSV, Hamburg ve Panathinaikos gibi takımlarda görev yapan tecrübeli forvet, İsveç Milli Takımı'nda ise 76 karşılaşmada boy gösterdi ve 21 kez ağları sarstı. Türkiye'ye karşı da 5 maça çıkan Berg, bu mücadelelerde gol bulamadı. Öte yandan Antalyaspor'un çalışmalara yeniden başlayacağı tarihin de belli olduğu iddia edildi. İki günde bir telekonferansla çalışan kırmızı- beyazlıların, mayıs ayının ikinci haftasında top başı yapmayı planladığı ifade edildi.
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