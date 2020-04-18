18 Nisan 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyasporlu Nazım Sangare'nin talipleri artıyor! Bundesliga...

Nazım Sangare'nin talipleri artıyor! Bundesliga...
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

ekiplerinden Fraport TAV 'da forma giyen 'nin gün geçtikçe talipleri artıyor. ve 'ın kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki oyuncunun, 'dan 2 talibi olduğu öğrenildi.

4 büyüklerin gündeminde yer alan Antalyasporlu 'nin talipleri artıyor... Takvim'de yer alan habere göre son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcuya Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı öğrenildi. Nazım'ın menajerinin ise teklifleri kırmızı-beyazlı yönetime ilettiği belirtildi.

'deki bilgilere göre; Akdeniz temsilcisi 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç sağ bek, Bundesliga'ya sıcak bakıyor.

1994 yılında Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelen Nazım Sangare, 2017'nin yaz transfer döneminde Osnabrück'ten 'a transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla A 'a kadar yükseldi. Bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 18 maça çıkan Sangare, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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