Antalyasporlu Nazım Sangare'nin talipleri artıyor! Bundesliga...

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare'nin gün geçtikçe talipleri artıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki oyuncunun, Almanya Bundesliga'dan 2 talibi olduğu öğrenildi.

4 büyüklerin transfer gündeminde yer alan Antalyasporlu Nazım Sangare'nin talipleri artıyor... Takvim'de yer alan habere göre son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcuya Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı öğrenildi. Nazım'ın menajerinin ise teklifleri kırmızı-beyazlı yönetime ilettiği belirtildi.

TFF'deki bilgilere göre; Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç sağ bek, Bundesliga'ya sıcak bakıyor.

1994 yılında Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelen Nazım Sangare, 2017'nin yaz transfer döneminde Osnabrück'ten Antalyaspor'a transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 18 maça çıkan Sangare, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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