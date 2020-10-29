29 Ekim 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

Fraport TAV , 'in 7. haftasında ile 2 Kasım Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör ile yolların ayrılması nedeniyle, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idman, Tuna'nın ekibindeki yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahada Türk bayrağı açarak, fotoğraf çektirdi.

temsilcisi, pas çalışmasının ardından idmanın son bölümünde taktik çalıştı.

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